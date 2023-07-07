Sezen Aksu'ya takıntılı hayran şoku: Yalısına girmeye çalıştı

DAHA ÖNCE DE ÜNLÜ SANATÇININ KAPISINA DAYANMIŞ

Bunun üzerine görevliler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Lale Arif M.'yi gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen Lale Arif M.'nin daha önce de Sezen Aksu'nun kapısına dayandığı ortaya çıktı.

Lale Arif M. hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Lale Arif M.'nin işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.