Sıla 10-11-12 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da

Sıla yeni albüm sonrası konserlerine hızlı başladı.



Sanatçı bayram boyunca Ege’de sevenleriyle buluştu. 9 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Sıla, kurban bayramının üçüncü günü Çeşme Amfi Tiyatro’da, bayramın son günü ise Bodrum Antik Tiyatro’da sahnedeydi.



Sıla, biletleri günler öncesinden tükenen üç konserlik bayram serisinde toplamda on bin seyirciye ulaştı. Son bölümü parti havasında geçen konserlerinde sevilen eski şarkılarının yanısıra yeni şarkılarını da seyirciyle birlikte söyledi.



Sıla’nın Şarkıcı adlı yeni albümü sonrası başladığı yaz konserleri 20 Temmuz’da İstanbul Cityfest Parkorman, 6 Ağustos’ta Marmaris Amfitiyatro ve 10-11-12 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserleriyle ile devam edecek.