Sinemada yeni bir başarı hikayesi: Eleştirmenlerden tam not aldı

Sinema dünyasında yeni bir başarı hikayesi, son dönemlerde gösterime giren bağımsız korku filmi "Late Night With the Devil" ile geldi.

Film, seyircileri ve eleştirmenleri etkilemeyi başararak Rotten Tomatoes platformunda nadir görülen yüzde 100 puanı alarak büyük övgüler topladı.



Bağımsız korku sinemasının öncülerinden biri olarak değerlendirilen bu yapıt, Rotten Tomatoes'daki eleştirmen incelemelerinden yalnızca olumlu geri dönüşler alarak dikkat çekti.

Yapılan 49 olumlu eleştiriyle birlikte film, 252 inceleme üzerinden yüzde 100 puan elde ederek izleyicilerin ve eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

Ancak, Film, daha fazla eleştiri geldikçe puanında bir düşüş yaşadı ve 112 inceleme sonrasında %96'ya geriledi.

Düşüşün, bazı eleştirmenlerin kasıtlı olarak olumsuz eleştiri yapması nedeniyle olduğu iddia edildi.

FİLMİN KONUSU



"Late Night With the Devil", sinema dünyasına farklı bir bakış açısı sunarak, korku türünde alışılmadık bir hikaye anlatımıyla dikkat çekiyor. Film, rahatsız edici ve karanlık bir atmosferde geçen bir televizyon yayınının arkasındaki sırları ve yaşanan dehşeti konu alıyor. İzleyicileri, olayların gittikçe kontrolden çıkmasıyla gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

