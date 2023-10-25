Türkiye'de Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor? İşte 2023 Cadılar Bayramı tarihi

Cadılar Bayramı her yıl kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bir gün olarak dikkat çekiyor. Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bu günün tarihi merak konusu oldu. İşte, 2023 Cadılar Bayramı tarihi...



2023 CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?



ABD'den Güney Kore'ye, Avustralya'dan Tayvan'a, dünyanın dört bir yanında Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor.



Cadılar Bayramı genellikle korkunç kostümler giyilerek, çocukların kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık toplayarak kutlanan bir bayram.



Bu tarihte ülkemizde de çeşitli etkinlikler yapılıyor.



CADILAR BAYRAMI TARİHÇESİ



Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir.



Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı.



19'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından devam ettirildi.



Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.

