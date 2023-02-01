Ünlü iş insanının kızı Leyla Çiftkurt ölü bulundu

Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini Londra'da sürdürüyordu.

Kızı Leyla'dan iki gün boyunca haber alamayan Aslı Çetiner, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşları polise haber verdi. Polis, okuduğu üniversitenin yatakhanesindeki odasında Çifkurt'u ölmüş halde buldu.

Aile cenazeyi almak için Londra'ya gitti. İngiltere polisinden Çiftkurt'un ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı. Sosyal medyada genç kızın kalp yetmezliği yüzünden yaşamını yitirdiğine dair iddialar var.

Ailesinden de henüz açıklama gelmedi.

LEYLA ÇİFTKURT KİMDİR?



Leyla Çiftkurt, iş insanı Tahsin Çifkurt ve Aslı Çetiner‘in kızıdır. Tahsin Çifkurt ve Aslı Çetiner 2007 yılında boşandı. Leyla Çiftkurt’un babası Tahsin Çifkurt otomotiv şirketi sahibidir. Leyla Çiftkurt’un annesi Aslı Çetiner gazeteci Yılmaz Çetiner’in kızıdır. Aynı zamanda 2015 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Levent Kırca’nın ‘son eşim’ dediği hayat arkadaşıydı.

