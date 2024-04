"Veteran komedyen" polemiği sürüyor

Mustafa Doğan-NTV

Cem Yılmaz’ın meslektaşı Hasan Can Kaya ile sahneden başlattığı polemik sosyal medyaya taşındı.



Ünlü komedyenin son paylaşımı, kendisi için “veteran komedyen” ifadesini kullanan Kaya'ya gönderme olarak yorumlandı.

Yılmaz’ın durumu ti'ye aldığı paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Cem Yılmaz kapalı gişe oynadığı yeni stand up gösterisinde Gebze'den gelen seyirciler için “Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi” diye espri yapmış, Kaya'nın programını ve oradaki konuşma tarzını taklit etmişti.



Hasan Can Kaya ise Yılmaz'ın sözlerine, “Oyuna benim yerime veteran komedyenlerden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yine de çabasını takdir ettim” diye yanıt vermesiyle polemiğin fitili ateşlenmişti.

Polemikle birlikte genellikle emekli olmuş kişilere atıfta bulunmak için kullanılan “veteran” terimi sosyal medyada en çok aratılan kelimeler arasına girmişti.