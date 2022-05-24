Yarının Kadın Yıldızları projesinin kazananları belli oldu

İstanbul Müzik Festivali kapsamında beş yıldır TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) sponsorluğunda yürütülen Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu projesinin kazananları belirlendi. 2022 yılında, 16 genç kadın müzisyen fondan yararlanmaya hak kazandı. Böylelikle Yarının Kadın Yıldızları’nın sayısı 69’a ulaştı. Genç kadın müzisyenlerin başvuruları, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, flüt sanatçısı Bülent Evcil, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy ve piyanist İris Şentürker ’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak. Destek almaya hak kazanan müzisyenler: · Aygül Yeniev, flüt · Başak Merev, piyano · Begüm Aslan, kontrbas · Billur Tankişi, keman · Cansu Naz Eriş, piyano · Çisil Korkmaz, korno · Duru Aydın, piyano · Ece Naz Aydoğdu, keman · Eda Seviniş, piyano · Ekin Kuzukıran, keman · Göksu Türkmen, flüt · Hatice Öykü Güneç, viyola · İlayda Deniz Oğuz, piyano · İlayda Yılmaz, klarnet · Selinsu Zeynep Düz, keman · Şule Berna Kontaş, viyolonsel

FESTİVALDE KONSER VERECEKLER

6-24 Haziran tarihleri arasında, Borusan Holding’in desteğiyle gerçekleşecek 50. İstanbul Müzik Festivali, Yarının Kadın Yıldızları fonunu almaya hak kazanan genç kadın müzisyenlerin katılacağı bir konsere ev sahipliği yapacak. TSKB iş birliğiyle 23 Haziran Perşembe akşamı 20.00’de Süreyya Operası’nda gerçekleşecek konserde, projenin beşinci yılındaki kanaat önderi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın konzertmeister’ı Pelin Halkacı Akın da genç kadın müzisyenlerle birlikte sahnede olacak.



Bilet gelirinin projeye önemli bir kaynak sağlayacağı konserin bilet fiyatları 500 TL (platin destek), 450 TL (altın destek), 150 TL, 90 TL ve 10 TL (Eczacıbaşı Genç Bilet) olarak değişiyor.