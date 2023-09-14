"Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi ne zaman vizyona girecek?

Aslıhan Güner'in Zübeyde karakterine hayat verdiği filmde, Alican Yücesoy da Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Filmde ayrıca Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü rol aldı. İşte, "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmine dair bilgiler...



Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi, 12-22 Ekim'de gerçekleşecek Toronto Güney Asya Uluslararası Film Festivali'nde (IFFSA) açılış filmi olarak izleyiciyle buluşacak.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre film, THY, Türk Girişimciler ve Kanada Profesyoneller Birliğinin desteğiyle 12 Ekim'de Kanada Toronto’da Cineplex Cinemas Courtney Park salonunda ücretsiz gösterilecek.



Film, 13 Ekim'de Avrupa, ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da vizyona girecek.



Türkiye vizyon tarihine ilişkin ise bilgi bulunmuyor.

