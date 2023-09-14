"Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi ne zaman vizyona girecek?

"Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmini vizyon tarihi merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Cenk Yaz'ın oturduğu filmin yapımcılığını Nuri Yıldırım ve Alper Tosun üstlendi. Doç. Dr. Furkan Kaya, tarihçi Ethem Koca ve Tarih TV Baş Editörü Suat Kozluklu ile Prof. Dr. Necmi Ülker'in danışmanlık yaptığı filmin senaryosunu İlber Tekinsoy kaleme aldı. Peki, "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi ne zaman vizyona girecek?

"Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi ne zaman vizyona girecek?

Aslıhan Güner'in Zübeyde karakterine hayat verdiği filmde, Alican Yücesoy da Mustafa Kemal 'ü canlandırdı. Filmde ayrıca Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü rol aldı. İşte, "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmine dair bilgiler...

Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi, 12-22 Ekim'de gerçekleşecek Toronto Güney Asya Uluslararası Festivali'nde (IFFSA) açılış filmi olarak izleyiciyle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre film, THY, Türk Girişimciler ve Kanada Profesyoneller Birliğinin desteğiyle 12 Ekim'de Kanada Toronto’da Cineplex Cinemas Courtney Park salonunda ücretsiz gösterilecek.

Film, 13 Ekim'de Avrupa, ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da vizyona girecek.

Türkiye vizyon tarihine ilişkin ise bilgi bulunmuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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