10 yıllık tahvil faizi tek haneye yaklaştı

Merkez Bankası'nın bankaların ilk etapta 88 milyar lira tutarında Hazine tahvili tutmasını gerektirecek ve önümüzdeki yıl TL mevduatın yüzde 50 altında kalması halinde ek yükümlülükler de getirecek düzenlemesinin etkileri piyasalarda izlenecek.



Önümüzdeki yıl kademeli olarak artabilecek tahvil yükümlülükleri nedeniyle 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri yüzde 10,51'e kadar gerileyerek tek haneye yaklaştı.



Düzenleme Hazine'nin TL cinsi tek haneye yakın iç borçlanmasını önümüzdeki yıl da devam ettirebileceği bir yapı oluşturdu.



Yabancı yatırımcının TL cinsi Hazine borç stokundaki payı yüzde 25'lerdeki tarihi zirvesinden yüzde 1'in altına daha önce gerilemişti.



Merkez Bankası faiz indirimleri ile birlikte önce döviz piyasasında, bunu takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini belirleyici konuma getirmişti.

MERKEZ'DEN YİNE İNDİRİM BEKLENİYOR



Merkez Bankası son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, yarınki toplantıda da indirime devam etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonunda tek hane sinyali ardından Merkez'in para politikası toplantısında faizi 100 baz puan indirme kararı alması bekleniyor.

