135 bin yolcu kapasiteli Akdağmadeni YHT İstasyonu açıldı

135 BİN YOLCU KAPASİTELİ YHT GARI



Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu da anımsatan Uraloğlu, ilk etapta Kırıkkale, Yozgat ve Sivas Hızlı Tren garlarını inşa ettiklerini hatırlattı. Uraloğlu, “Şimdi bu eşsiz hattımıza yakışan diğer Hızlı Tren garlarımızdan Akmağdeni Yüksek Hızlı Tren Garını hizmete alacağız.

Akmağdeni Garı’nı 9 bin m2 alan üzerine 135 bin yolcu kapasiteli olarak inşa ettik. 810 m2 kapalı bina alanı ile garın içerisinde 100 araç ve 5 otobüs kapasiteli otopark, 1 alt geçit, 2 peron, bekleme salonu başta olmak üzere birçok sosyal donatısıyla hizmet verecek. Garımız modern ve estetik tasarımlarıyla Ankara-Sivas Hızlı Tren hattına yakışacak şekilde inşa edildi.

Şimdi Akdağmadeni YHT garımızı da açarak Ankara-Sivas hattımızdaki 8 istasyondan 5’inin gar binalarını inşa etmiş olduk” diye konuştu.





"YOZGAT'TA 12 KARAYOLU PROJESİNE DEVAM EDİYORUZ"



Bakan Uraloğlu, 22 yılda Yozgat’ın ulaşım ve iletişim altyapısına 72 Milyar 363 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı. 44 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 398 kilometreye çıkardıklarına işaret eden Uraloğlu, 316 kilometre de tek yol iyileştirmesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

22 yıl içerisinde 1.692 metre uzunluğunda 45 köprü inşa ettiklerini bildiren Uraloğlu, “Alaca-Zile Yolu, Yozgat- Yerköy Ayrım-Musabeyli İl Yolu, Boğazlıyan Ayrım-Çayıralan-Gemerek Ayrımı, Boğazlıyan - Felahiye - Kayseri Yolu ve Yozgat Havalimanı Bağlantı Yolu gibi 12 karayolu projesine devam ediyoruz.

Modern terminal binası, aynı anda 5 yurt içi ve yurt dışı uçağının kullanabileceği apron sahası ve uluslararası uçuş standartlarına uygun tüm teknik servis ve hizmetleri sağlayacak destek birimleri ile Yozgat Havalimanı’nı da inşa ediyoruz.

Havalimanımız, Yozgat’ın ulaşım ağını genişleterek ilin dünya ile bağlantısını güçlendirecek. Çalışmalarımız süratle devam ediyor, inşallah gelecek yıl içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.



Yozgat’ın turizm faaliyetlerini, tarımını, sanayisini, madencilik faaliyetlerini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, yenilerine de devam ettiklerini söyledi. Uraloğlu, “Bu eserlerin yapılmasında sizlerin desteği çok önemli. Bizler Yozgat için hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

