Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: İstanbul’da iki yeni raylı sistem hizmete giriyor

DİLUCU-IĞDIR-KARS HATTI’NDA İLK KEZMA BU SENE VURULACAK



Doğu batı yönündeki ticari kapasiteyi arttırma amacı taşıyan Zengezur Koridoru projesinde yer alan Dilucu-Iğdır-Kars hattında ilk kazmanın bu sene içinde vurulacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Oranın ihalesini yapmıştık. Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor bir proje. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra hızlanacaktır bu proje. Orta Koridor’un bir parçası burası. Orta Koridor Doğu Batı, Kalkınma Yolu Kuzey-Güney hattı.” diye konuştu.