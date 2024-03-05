Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: İstanbul’da iki yeni raylı sistem hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mart ayı içinde İstanbul’da yeni iki raylı sistem hattının devreye alınacağını açıkladı. “Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı’nı muhtemelen 10 Mart’ta açacağız.” diyen Bakan Uraloğlu, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde açılacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: İstanbul’da iki yeni raylı sistem hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ’da süren raylı sistem çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Beştepe’deki kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı’nı muhtemelen 10 Mart’ta açacağız.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik hattının da mart ayı içinde hizmete alınacağını ifade etti.

Uraloğlu, ’daki çalışmalara ilişkin de konuştu. Nallıhan Kuş Cenneti’nin bulunduğu bölgedeki Çayırhan Köprüsü ile tünel inşaatına ilişkin son durumu açıklayan Bakan Uraloğlu, “Bu ay içinde açacağız.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: İstanbul’da iki yeni raylı sistem hizmete giriyor - 1

DİLUCU-IĞDIR-KARS HATTI’NDA İLK KEZMA BU SENE VURULACAK

Doğu batı yönündeki ticari kapasiteyi arttırma amacı taşıyan Zengezur Koridoru projesinde yer alan Dilucu-Iğdır-Kars hattında ilk kazmanın bu sene içinde vurulacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Oranın ihalesini yapmıştık. Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor bir proje. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra hızlanacaktır bu proje. Orta Koridor’un bir parçası burası. Orta Koridor Doğu Batı, Kalkınma Yolu Kuzey-Güney hattı.” diye konuştu.

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