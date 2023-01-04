Aidat ücretleri kirayla yarışıyor

NTV | Tuana Çiftçi-Sena Gürbıyık

Kira zamlarını apartman ve site aidatları takip ediyor. Asgari ücrete gelen zamları gerekçe gösteren bazı site yönetimleri aidatları yüzde 150 artırdı.

Bir gayrimenkul şirketinin verilerine göre, aidatların en yüksek olduğu ilçelerin başında Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer geliyor.



Aidatlarda herhangi bir sınırlamanın söz konusu olmadığını söyleyen Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı Avukat İbrahim Güllü, ''Bazı sitelerde 8 bin lira, 10 bin lira, 15 bin liraya varan aidatlarla karşılaşıyoruz ki bu günümüzün şartlarında kabul edilebilecek bir aidat değil'' dedi.

AİDAT ÜCRETİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?



Peki artan aidat ücretine itiraz edilir mi? Bu sorusunun cevabınıysa Gayrimenkul Hukuku Derneği Baikanı Ali Güvenç Kiraz verdi.



Kiraz, ''Bir sitenin ve apartmanın yıllık bütçesi genel kurulda oylanır ve onaylanır. Doğal olarak burayı vatandaşlar bilmeli. Yani yönetim kurullarının kendilerine bildirdikleri herhangi bir fahiş aidat artışına bu anlamda itiraz edebilirler. Genel kurula katıldıysak bir ay içerisinde, genel kurula katılmadıysak da altı ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açma hakkımız bulunmaktadır'' bilgisini verdi.



Yönetmelikte ortak alan kullanımı ve aidata yansıtılması için belirli kurallar bulunuyor. Belirtilen ücretlerin tüm site veya apartman sakinleri tarafından karşılanması gerekiyor.



Uzmanlar, konut almadan önce yönetim planının incelenmesini öneriyor.