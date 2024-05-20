Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla rekor seviyelerde işlem gördü. Ortadoğu'daki siyasi belirsizliklerin güvenli liman varlıklara talebi artırdığı da belirtildi.
Ons altın gün içerisinde 2.450 doları test ederek rekor kırdı. Bu seviyelerden gelen satışların ardından ons altın, 2.419 dolara kadar geriledi
Gümüşün onsu, 32 dolara yaklaşarak Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Gram ve çeyrek altın fiyatları ise hem ons altın hem de dolar/TL'deki fiyatlamadan etkilendi.
Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 2.500 lira seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın ise 4.096 lira civarında alıcı buldu.
Piyasalar, ABD ve Çin'den gelen pozitif gelişmelerden etkilenirken, İran'ı sarsan helikopter kazasını yakın takibe aldı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Piyasalar ilk indirimin eylül ayı gibi erken bir tarihte başlayacağını öngörüyor.
BEKLENTİLER İKİ YILIN ZİRVESİNDE
Çin'in gayrimenkul sektöründe yaşanan krize çözmek için attığı en kapsamlı adımların ardından büyük merkez bankalarının faiz indirimine başlayacağı beklentileriyle iki yılın zirvesine yükseldi.
Çin Merkez Bankası, 2021 yılından bu yana kriz yaşayan inşaat şirketleri ve gayrimenkul sektörünü desteklemek için 138 milyar dolar büyüklüğünde ek finansman imkanı sağlarken, konut kredisi almak için şartlar gevşetildi ve yerel yönetimlerin konut satın alacağı açıklandı
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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