Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü Haberi Görüntüle

Altın fiyatları, faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla rekor seviyelerde işlem gördü. Ortadoğu'daki siyasi belirsizliklerin güvenli liman varlıklara talebi artırdığı da belirtildi.



Ons altın gün içerisinde 2.450 doları test ederek rekor kırdı. Bu seviyelerden gelen satışların ardından ons altın, 2.419 dolara kadar geriledi Gümüşün onsu, 32 dolara yaklaşarak Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Gram ve çeyrek altın fiyatları ise hem ons altın hem de dolar/TL'deki fiyatlamadan etkilendi.



Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 2.500 lira seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın ise 4.096 lira civarında alıcı buldu. Piyasalar, ABD ve Çin'den gelen pozitif gelişmelerden etkilenirken, İran'ı sarsan helikopter kazasını yakın takibe aldı.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Piyasalar ilk indirimin eylül ayı gibi erken bir tarihte başlayacağını öngörüyor.

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

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BEKLENTİLER İKİ YILIN ZİRVESİNDE



Çin'in gayrimenkul sektöründe yaşanan krize çözmek için attığı en kapsamlı adımların ardından büyük merkez bankalarının faiz indirimine başlayacağı beklentileriyle iki yılın zirvesine yükseldi.



Çin Merkez Bankası, 2021 yılından bu yana kriz yaşayan inşaat şirketleri ve gayrimenkul sektörünü desteklemek için 138 milyar dolar büyüklüğünde ek finansman imkanı sağlarken, konut kredisi almak için şartlar gevşetildi ve yerel yönetimlerin konut satın alacağı açıklandı

