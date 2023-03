Almanların seyahat tercihinde Türkiye ilk sırada

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda soruları yanıtladı.



Covid-19 salgınından 3 yıl sonra yeniden ITB Fuarı'nda yüz yüze katılımın sağlandığını belirten Fiebig, bunun turizm sektörü için önemli olduğunu söyledi.



Turizm için genel olarak çok iyimser olduklarına dikkati çeken Fiebig, bu yıl ITB'de bunu hissettiklerini ifade etti.



Fiebig, şu ifadeleri kullandı:



"Sektörde toparlanma devam ederken ve rezervasyon durumu şu anda oldukça olumlu. Geçen yıl zaten çok yeterli bir yaz sezonu geçirdik, neredeyse Covid-19 salgını öncesi seviyeye ulaştık. Ve aslında bu devam edecek. Aralık, ocak, şubat aylarında güçlü rezervasyonlar aldık. Türk ortaklarımız ve dostlarımız için iyi olan şey, Türkiye'nin zirvede olması."



Fiebig, Almanların salgının "buruk" döneminden sonra tatil yapmak istediklerini ve Türkiye gibi eski geleneksel destinasyonları yeniden hayal ederek rezervasyonlarını yaptıklarını anlattı.



"YÜKSEK ENFLASYONLA FİYATA DAHA DUYARLILAR"



Yüksek enflasyon ve enerji maliyetlerinin Almanların tatil kararlarını biraz etkilediğini vurgulayan Fiebig, "Fiyata daha duyarlılar. Mükemmel bir fiyat ve kaliteye sahip destinasyonların rezervasyonda çok iyi durumda olduğunu görüyoruz. Ayrıca her şey dahil teklifler gibi belirli bir bütçe güvencesi sağladığı için Alman müşteriler, buna odaklanıyor." diye konuştu.



Fiebig, turizm sektörünün tamamının gelecek 10 yılda sürdürülebilirliğe odaklandığını dile getirerek, seyahat zincirindeki karbon ayak izinin nasıl azaltılabileceği konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



Covid-19 sonrası turizm sektöründe toparlanmanın Akdeniz'in doğusunda batısına göre daha iyi durumda olduğunu belirten Fiebig, "Özellikle Türkiye, Alman tatilcilerin en gözde destinasyonlarından biri olarak çok fazla talep görüyor. Türkiye, tatilde her şey dahil ürünlerde çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.



Fiebig, daha fazla Alman turistin Türkiye'ye gelme konusunda ise "Bunun için çalışıyoruz. Ve bir kez daha belirtmek istiyorum ki Almanya'da destinasyon olarak Türkiye açık ara en başarılı. Bu yüzden Türk ortaklarımız ve dostlarımız ile her gün Almanya'dan Türkiye'ye daha fazla turistin gitmesi konusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

