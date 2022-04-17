Almanya'da 'döner' krizi

Haberler - NTV Haber 17.04.2022 - 08:31
Ukrayna-Rusya gerilimi Almanya'da gıda fiyatlarını artırdı.
Et, un, bitkisel yağ gibi ürünlerin yanı sıra enerji maliyetlerinin yükselmesi, ülkedeki Türk dönercileri de etkiledi.
Başkent Berlin'de 3,5 euroya satılan döner, artık 5 ila 6 euroya satılmaya başlandı.
Fiyat artışı nedeniyle müşteri kaybeden dönerciler kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.
KÜRESEL GIDA FİYATLARINDA REKOR
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle, bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmişti.