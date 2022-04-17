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Almanya'da 'döner' krizi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle gıda fiyatları dünya çapında artıyor. Almanya'daki dönerciler, artan maliyetlere başa çıkmakta zorlanıyor.

Haberler - NTV Haber 17.04.2022 - 08:31

Almanya'da 'döner' krizi

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Savaşın ekonomiye etkileri: Küresel gıda fiyatlarında yeni rekor

Ukrayna-Rusya gerilimi 'da gıda fiyatlarını artırdı.

Et, un, bitkisel yağ gibi ürünlerin yanı sıra enerji maliyetlerinin yükselmesi, ülkedeki Türk dönercileri de etkiledi.

Başkent Berlin'de 3,5 euroya satılan döner, artık 5 ila 6 euroya satılmaya başlandı.

artışı nedeniyle müşteri kaybeden dönerciler kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

KÜRESEL GIDA FİYATLARINDA REKOR

Birleşmiş Milletler ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle, bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmişti.

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