Almanya'da 'döner' krizi

Ukrayna-Rusya gerilimi Almanya'da gıda fiyatlarını artırdı.

Et, un, bitkisel yağ gibi ürünlerin yanı sıra enerji maliyetlerinin yükselmesi, ülkedeki Türk dönercileri de etkiledi.

Başkent Berlin'de 3,5 euroya satılan döner, artık 5 ila 6 euroya satılmaya başlandı.

Fiyat artışı nedeniyle müşteri kaybeden dönerciler kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.



KÜRESEL GIDA FİYATLARINDA REKOR



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle, bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmişti.

