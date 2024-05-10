Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi günü açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, "Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle ihracatı önceliklendireceğiz. Biz verimlilik ekonomisi peşindeyiz, tasarruf istiyoruz. Tasarruf yaptığınız ölçüde yatırımları artırabilirsiniz." dedi.



Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte tasarruf ve verimlilik paketinin gelecek hafta pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

Vergileri artırmayacaklarını belirten Şimşek, "Enflasyon kalıcı bir şekilde aşağı gelecek. En önemli hedefimiz enflasyonun tek haneye inmesi, bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Nihai amacımız sürdürülebilir yüksek büyüme. Bu program bir geçiş dönemi içeriyor. Özellikle dezenflasyona geçiş dönemi öngördük. Ekonomi programı çalışıyor. Programın merkezinde yeniden dengelenme var yani makroekonomide dengesizlik giderilmesi var. Kur ve faiz sübvansiyonuya bir yere varamayız. Sürdürebilir yüksek büyümeye doğru önemli bir çıkış olacak.

ALTIN İTHALATI UYGULAMASI

Cari açığı yüzde 2,5'in altına düşüreceğiz. Türkiye, yüzde 2,5'lik cari açık ile çok hızlı rezerv birikimine gidebilir.

Altına yönelik kota uygulamasına gittik, çıkar çevreleri memnun değil, kusura bakmasınlar. Ülkede olmayan metali ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak. Vatandaşın tercihine saygılıyım. Ülkemizin menfaatine kaynaklarımızı yatırıma, üretime, istihdama ve nihai olarak ihracata dönüştüreceğiz.

Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle ihracatı önceliklendireceğiz. Biz verimlilik ekonomisi peşindeyiz, tasarruf istiyoruz. Tasarruf yaptığınız ölçüde yatırımları artırabilirsiniz. Biz isteriz ki tasarrufları yatırımları artıralım, doğru alanlara bunları kanalize edelim. Cari açık 60 milyar dolardan 30'un altına düşmesi muhtemelse bu programın çok iyi çalıştığını gösteriyor.



"FİNANSMANA ERİŞİM SORUNU YOK"



Bankalara finansmana erişimi iyi bir noktaya geldi, finansmana erişimde sorun yok. Program çok iyi çalışıyor, küresel finansmana erişimde sorun yok. Uluslararası bankalarda Türkiye'nin konumu çok güçlüdür. Hazinemiz çalışıyor, programımız da çalıştığına göre Türkiye'ye ilgi artacaktır.

Şu anda kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu artırıyor. Hepsinde görünüm pozitif, bu ne demek, notumuzu daha da artıracaklar. Türkiye'nin risk primi geriliyor, bu sayede finansman maliyetimiz azalıyor.

"VERGİLERİ ARTIRMAYACAĞIZ"

Enflasyon yüksek, mayısta da yükselecek diyebilirler ama son 12 ayda ülkemizde deprem yaşandı. Bunun sektörel olarak bütçe açığı olarak baskısı var. Bütçe açığının yüzde 10'lara çıkmaması için aldığımız tedbirlerin bir kısmı enflasyonistti ama bir kerelikti.

Bazı vergileri artırdık, bu sene artırmayacağız. O zaman bu etkiler temmuz, ağustos ayında ortadan kalkacak. Enflasyon kalıcı bir şekilde aşağı gelecek.



En önemli hedefimiz enflasyonun tek haneye inmesi, bunun için ne gerekiyorsa yapacağız.



TASARRUF PAKETİ AÇIKLANIYOR

Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız.

Önümüzdeki dönemde bu dezenflasyon sürecini nasıl yöneteceğiz, onunla ilgili çalışmalarımız aralıksız devam edecek.



İHRACARA GÜÇLÜ DESTEK AÇIKLAMASI

İhracatçımızı güçlü bir şekilde destekleyeceğiz, verimlilik ve rekabet gücü artışı noktasında Hiç tereddüt etmeyeceğiz.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi en kritik hedeflerimizden biri, bunun ön koşulu fiyat istikrarıdır.

YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI



İlk defa büyük bir belirsizlikle karşı karşıyayız, yapay zeka. Yapay zeka önemli, önümüzdeki dönemde gündem maddesi olacak. Bu yüzden insanımıza sürekli yatırım yapmamız lazım.