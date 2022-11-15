Almanya'da toptan eşya fiyatları ekimde geriledi

İlişkili Haberler Almanya'da sanayi üretimi eylülde arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,6 geriledi.

Yıllık bazda ise yüzde 17,4 arttı. Endeks, yıllık bazda ağustosta yüzde 19,9 ve eylülde ise yüzde 18,9 artmıştı.



Destatis açıklamasında, "Ekim 2022'de toptan eşya fiyatlarındaki bir önceki yıla göre yüksek artış, halen birçok ham madde ve ara ürün fiyatlarındaki keskin artıştan kaynaklandı" denildi.

GELİŞMELER ENFLASYON İÇİN GÖSTERGE NİTELİĞİ TAŞIYOR



Toptan eşya fiyatları ekimde yıllık bazda petrol ürünlerinde yüzde 41,5, katı yakıtlarda yüzde 99,1 artış kaydetti. Ekimde hayvan yemi fiyatlarındaki artışın yıllık bazda yüzde 27,6 olması dikkati çekti.



Süt, yumurta, ve yemeklik yağ fiyatları da yıllık yüzde 39,8 yükseldi.



Toptan satış, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.



Ülkede eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.