Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 11 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, güne düşüşle başladı.



Ons fiyatı, yüzde 0,35 düşüşle 2,299 doların seviyesinde işlem görüyor.



Yatırımcılar, enflasyon verisi ve faiz indirimlerine ilişkin ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısını izleyecekler.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.392 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.912 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



ABD'de enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Manşet enflasyonun yüzde 3,4 ile değişim göstermemesi bekleniyor.



Piyasalar, Fed'in bu yıl 37 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Tarım dışı istihdam verisi öncesi 50 baz puan faiz indirimi öngörülüyordu.



Avrupa'da ise siyasi geleceğe ilişkin endişeler arttı. Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağın elde ettiği kazanımlar ve Fransa'daki erken seçim kararı gerilimi tırmandırdı.



Fransa'da dün yayınlanan ve aşırı sağ Ulusal Birlik'in (RN) çoğunluğu elde etmese de erken seçimleri kazanabileceğine işaret eden anketin ardından neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin devlet tahvil getirileri yükseldi, Fransa'nın ve Almanya'nın devlet tahvil getirileri arasındaki fark önemli ölçüde açıldı.