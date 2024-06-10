Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 10 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz cuma günü ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam verisinin ardından keskin satışların görülmesinden sonra yeni haftaya yatay negatif başladı.



Küresel piyasalar, ipuçları için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta düzenlenecek para politikası toplantısını yakından takip edecek.



2.287 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,24 kayıpla 2.288 dolarda işlem gördü.



Gram altın fiyatı ise, ons altındaki düşüşe rağmen, dolar/TL'deki yükselişle dengeleniyor. Gram altın şu sıralarda 2 bin 387 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın 2.387



* Çeyrek altın 3.884

* Yarım altın 7.923,00



* Tam altın 15.825,64



* Cumhuriyet altını 15.796,00 liradan satılıyor.



* Ons altın 2.290 dolardan işlem görüyor.