Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 18 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Ortadoğu'da çatışmaların yayılabileceği endişeleri ile yükselişini sürdürdü.



Ons altın, güne yüzde 0,74 yükselişle 2 bin 378 dolar civarında başladı.



Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.



Gram altın, 2.482 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.085 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği sinyaline rağmen pozitif duruşunu korudu.



Fiyatlardaki yükselişte altına ilişkin 'güvenli liman' talebi etkili oldu.



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