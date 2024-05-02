Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 2 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası ilk işlem gününe yatay başladı. Fed'in hâlâ faiz indirimlerinden yana olduğuna işaret etmesi altın fiyatlarını destekledi. Yatırımcılar, yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Ons altın, güne 2.313 dolar civarında başladı. ABD altın vadeli işlemleri ise 2.334 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi. Gram altın, 2.412 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.924 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.



Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve enflasyonu düşürmeye yönelik süreçte belirsizlik olduğunu söyledi.



Powell, Fed'in faizleri yükseltmek zorunda kalacağı beklentilerine destek sağlayacak bir açıklama yapmadı.

Fed Başkanı, "(Faizleri) indirme ve indirmemeye giden yollar var. Bu gerçekten verilere bağlı" dedi.

Piyasalar, Powell'ın bu sözlerini faiz artırımına gidilmeyeceğinin bir ifadesi olarak yorumladı.

Fed'in bu yıl yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine bakılmaksızın kararlarını bağımsız olarak almaya devam ettiğini vurgulayan Powell, aksi takdirde olumsuz sonuçların doğabileceğini ifade etti.