Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının ardından üst üste üçüncü işlem gününde de geriledi.



Ons altın, yüzde 1,45 düşüşle 2.344 dolar civarına geriledi.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.428 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 3.966 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Piyasalar büyük ekonomilerdeki yetkililerinin enflasyonun yüksek seyrini koruması nedeniyle parasal gevşetmeye yönelik sabırlı bir tutum takındığı işaretlerini değerlendirirken geriledi.



FED TUTANAKLARINDA ENFLASYON VURGUSU



Fed, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen para politikası toplantısının tutanakları dün yayımlandı.



Fed yetkilileri son enflasyon verilerinin hayal kırıklığı yarattığını kabul etseler de, toplantıda fiyat baskılarının yavaş da olsa azalacağını düşündüklerini belirttiler.



Tutanaklara göre katılımcılar, enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesine dönmesini beklemeye devam ettiklerini belirtti. "Enflasyondaki düşüş muhtemelen beklenilenden daha uzun sürecek" ifadelerine de yer verildi.



FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ GERİLEDİ



Fed'in toplantı tutanaklarının beklenenden daha sıkılaştırma yanlısı olması, İngiltere'de beklentilerin altında gerileyen enflasyon verisi ve Yeni Zelanda merkez bankasının enflasyon sorunlarına ilişkin sert değerlendirmede bulunması, yatırımcıların bu yıl gerçekleşmesi beklenen küresel faiz indirimlerinin hızı ve ölçeğine ilişkin beklentilerini düşürmesine neden oldu.



Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,02 düşüşle 104.88 seviyesine geriledi.