Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Ortadoğu'da çatışma endişelerinin azalmasıyla yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyelerine indi.



Ons altın, bugün yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 310 dolar civarına geriledi.



Türkiye'de piyasalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün kapalı durumda.



Buna rağmen gram ve çeyrek fiyatları, ons altının etkisiyle negatif seyretti.



Gram altın, 2.419 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın ise 3.937 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen olumsuz sinyaller de altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.



Fed yetkilileri, beklentilerden kötü gelen verilerin ardından fiaz indirimi için acele etmeyeceklerini belirtti.



Bu durum ise indirim beklentilerin ötelenmesine yol açtı. Yatırımcılar, ilk faiz indirimi beklentilerini hazirandan eylüle erteledi.



Para politikasının yönünün altın üzerinde etkili olduğunu belirten uzmanlar, cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisine dikkat çekti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin