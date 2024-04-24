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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 24 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 24 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, Ortadoğu'da çatışmaların tırmanacağı endişelerinin hafiflemesiyle geriledi. Yatırımcılar, ABD'de faiz indirimlerinin zamanına ilişkin ipucu verebilecek olan kritik ekonomik veriye odaklandı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 yükselerek 2.326 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.431 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.974 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Altın yatırımcıları, ABD'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve mart kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerini izleyecekler.

Cuma günü açıklanacak PCE, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olma özelliği taşıyor.

Piyasalar Fed'in ilk faiz indirimini eylül ayında gerçekleştirmesini beklerken, bu yıl için toplam 43 baz puan faiz indirimi fiyatlıyor. Sene başında toplam 150 baz puan faiz indirimi fiyatlanıyordu.

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