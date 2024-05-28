Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 28 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD ve Avrupa'da kritik verilerin açıklanacağı haftada yatay seyrini sürdürdü. Ons altın, yüzde 0,07 düşüşle 2.349 dolar civarında güne başladı. Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi. Gram altın, 2.430 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 3.960 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

AVRUPA'DA FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Küresel piyasalar ABD ve Avrupa'dan gelecek kritik verilere odaklandı. ABD büyüme rakamları perşembe günü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkate aldığı enflasyon göstergesi kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi cuma günü açıklanacak. Euro Bölgesi enflasyon verisi de cuma günü belli olacak.

Avrupa'da faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi enflasyon verileri öncesinde risk iştahını destekledi.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri dün ECB'nin enflasyon yavaşladıkça faizleri düşürme imkanı olduğunu söyleyerek 6 Haziran'daki para politikası toplantısında faiz indirimine gidileceği beklentilerine işaret etti.



Artık ilk faiz indiriminden sonra atılacak adımlar tartışılıyor. Piyasalar bu yıl ekim ayına kadar iki faiz indirimi fiyatlıyor.



Piyasalar, 6 Haziran'da faizlerin yüzde 3,75 seviyesine indirilmesine yüzde 88 olasılık veriyorlar.



Dolar, risk iştahındaki hafif toparlanmanın ardından değer kaybetti. Dolar endeksi yüzde 0,13 düşüşle 104,42 civarında seyretti.