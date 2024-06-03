Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 3 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe negatif başladı.



Ons altın, yüzde 0,38 düşüşle 2.318 dolar civarında işlem görüyor.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.401 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.920 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Altın yatırımcıları, geçen hafta enflasyonun yatay seyrettiğini gösteren verinin ardından yeni haftaya odaklandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri artarken, yeni hafta içerisinde ABD'den gelecek veriler yakından takip edilecek.



Bu hafta Avrupa ve Kanada'nın faiz indirimine gideceğini tahmin ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini 25 baz puan düşüşerek yüzde 3,75'e indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Bu adım gerçekleşirse, ECB tarihte ilk kez Fed'den daha önce faiz indirmiş olacak.



ABD'de bu hafta hizmet ve imalat sektörü verileri ile tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak.