Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 31 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, mayıs ayının son işlem gününe yatay seyirle başladı.



Ons altın, bugün yüzde 0,05 yükselişle 2.344 dolar civarında işlem gördü.



Altında gözler yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkate aldığı enflasyon göstergesi kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisine çevrildi.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.433 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 3.953 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Yatırımcılar, Avrupa'da ve ABD'deki küresel faiz oranlarının seyrinde belirleyici olacak ekonomik verileri yakından izleyecek.



Fed yetkilileri istihdam piyasası güçlü kalsa bile enflasyonun bu yıl düşeceğini beklemeye devam ediyor.



Yetkililer, faiz indirimi için acele edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Fed Başkanı Lorie Logan, faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

