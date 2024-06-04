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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 4 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Haziran altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 4 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, dünkü yüzde 1'lik yükselişin ardından yeni güne yatay başladı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın politika faizlerine ilişkin gelecek adımları hakkında ipucu edinmek için istihdam verilerine odaklandı.

Ons altın, yüzde 0,09 düşüşle 2.348 dolar civarında işlem gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.434 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.963 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

ABD tarım dışı istihdam verisi perşembe günü açıklanacak. Beklentiler istihdamın 185 bin kişi artacağı yönünde.

Nisan ayında tarım dışı istihdam, 175 bin ile 235 binlik tahminlerin altında gelmişti. Bu rakam istihdamdaki soğumaya işaret ederken, faiz indirim beklentilerine pozitif yansımıştı.

Bu hafta Avrupa ve Kanada'nın faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu adım gerçekleşirse, ECB tarihte ilk kez Fed'den daha önce faiz indirmiş olacak.

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