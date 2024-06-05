Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 5 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD istihdam piyasasında yavaşlamaya işaret eden verilerin ardından yükselişe geçti.



Ons altın, yüzde 0,48 yükselişle 2.337 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.452 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.977 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



GÖZLER İSTİHDAM VERİLERİNDE



Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın politika faizlerine ilişkin gelecek adımları hakkında ipucu edinmek için istihdam verilerine odaklandı.



Tarım dışı istihdam verisi cuma günü açıklanacak. Beklentiler istihdamın 185 bin kişi artacağı yönünde.



ABD'de dün açıklanan ve işçi talebinin bir göstergesi olan iş ilanları, nisanda tahminlerden fazla azalarak üç yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi. Veri, istihdam piyasası koşullarında zayıflamaya işaret etti.



FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ KUVVETLENDİ



Verinin ardından bu yıl faiz indirimi beklentileri kuvvetlendi. Piyasalar bu yıl için toplam 45 baz puan faiz indirimi fiyatlıyor.



Eylülde faiz indirimine gidilmesine de yüzde 65 olasılık veriyor. Bu oran bir hafta önce yüzde 46 seviyesindeydi.



AVRUPA VE KANADA'DA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR



Bu hafta Avrupa ve Kanada'nın faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Bu adım gerçekleşirse, ECB tarihte ilk kez Fed'den daha önce faiz indirmiş olacak.

