Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 6 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, faiz indirimlerinin eylülde başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle değer kazandı.



Ons altın, yüzde 0,58 yükselişle 2.368 dolar civarına yükseldi.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.456 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4.032 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



ECB'NİN FAİZ KARARI AÇIKLANACAK



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Bu adım gerçekleşirse, ECB tarihte ilk kez Fed'den daha önce faiz indirmiş olacak.



Euro, ECB'nin faiz kararı öncesi yüzde 0,2 artarak 1.09 dolar ile iki buçuk ayın zirvesine yakın seyretti.



Yatırımcılar, beklenen faiz indirimden sonra ne gibi adımlar geleceğini değerlendirmek üzere yetkililerin açıklamalarını ve ekonomik tahminleri izleyecek.



İSTİHDAM VERİLERİ FED'İN POLİTİKASINI ETKİLEYECEK



Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizlerine ilişkin gelecek adımları hakkında ipucu edinmek için istihdam verilerine odaklandı.



Tarım dışı istihdam verisi yarın açıklanacak. Beklentiler istihdamın 185 bin kişi artacağı yönünde.



ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti ve istihdam piyasasında zayıflamaya işaret eden son veri oldu. Salı günü açıklanan iş ilanları verisi de Nisan'da üç yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilemişti

