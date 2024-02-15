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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin doların altında işlem görüyor. 15 Şubat 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, erken faiz indirimi beklentilerinin rafa kalkması ile birlikte iki ayın dip seviyelerine yakın seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,02 gerileyerek 1.992,64 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 2.004 dolarda yatay seyretti.

Gram altın yeni güne 1.971 Türk Lirası civarında başladı. Çeyrek altın ise 3.242 Türk Lirasından alıcı buldu.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri Dolar endeksindeki yükselişi hızlandırdı.

Diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanan Dolar, 104.7 seviyesinde kaydedilirken, bu seviye üç ayın en yüksek seviyelerine yakın. Dolarda yaşanan yükseliş ise altın fiyatlarında düşüşe yol açtı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

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