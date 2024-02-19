Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, dolar endeksindeki yatay seyir ve Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle bir haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.



Ons altın, yeni haftaya spot piyasada 2.020 doların üzerinde başladı. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 artışla 2.032 dolar el değiştirdi.



Altının gram tarafı ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişten etkilendi.



Gram altın, haftanın ilk işlem gününe 2.007 Türk Lirası civarında başladı. Çeyrek altın ise 3.299 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.



Küresel piyasalarda, faiz indirimini beklentilerinin ötelenmesinin etkisiyle risk iştahı azaldı. ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı. Dolar endeksi, haftaya 104 seviyesinde yatay başladı.



Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Piyasalar, TCMB'nin faizi yüzde 45 seviyesinde sabit bırakacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 civarında seyrediyor.



Piyasalar, PPK metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçlarını arayacak.

