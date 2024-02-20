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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 19 dolar civarında işlem görüyor. 20 Şubat 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın yayımlayacağı toplantı tutanakları öncesi yatay seyretti.

Ons altın, yeni güne yüzde 0,07 yükselişle 2.019,49 dolar seviyesinde başladı. ABD altın vadeli işlemleri, 2.029,10 dolar civarında seyretti.

Altının gram tarafı ise hem ons altın hem de Dolar/TL'nin etkisiyle yatay işlem gördü.

Gram altın, güne 2.005 Türk Lirası civarında başladı. Çeyrek altın ise 3.302 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi yüzde 0,06 artışla 104.35 seviyesinde kaydedildi.

Yatırımcılar, Avrupa ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı tutanaklarını takip edecek. Tutanaklarda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin ipüçları aranacak.

İç piyasada ise perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öne çıkıyor. TCMB'nin faizi yüzde 45 seviyesinde sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

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