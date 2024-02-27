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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 33 dolar civarında işlem görüyor. 27 Şubat 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, Dolar endeksindeki yükselişten destek alarak hafif yükseliş kaydetti. Yatırımcılar bu hafta ABD'de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisine odaklandı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,11 yükselerek 2.033,40 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 artışla 2.044,60 dolara yükseldi.

Altının gram tarafı ise hem ons altın hem de Dolar/TL'nin etkisiyle yükseldi.

Gram altın, 2.036 Türk Lirası civarında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3.348 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

Yatırımcılar, iç piyasada şubat ayı ekonomik güven endeksi ile ocak ayı nihai dış ticaret istatistikleri yer alıyor. Ayrıca ekonomi yönetiminin yurtdışı temasları da takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere ziyaretinde bugün Türk iş dünyası ve yatırımcılarla buluşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak için bugün Brezilya'ya gidiyor.


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