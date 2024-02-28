Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvili getirilerindeki düşüşlerin değerini koruyan doların önüne geçmesiyle yatay seyretti. Yatırımcılar ABD büyüme rakamları ve kişisel tüketim harcamaları verilerine odaklandı. Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar da takip edilecek.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,11 yükselerek 2.033,40 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 artışla 2.044,60 dolara yükseldi.



Altının gram tarafındaki fiyatlamaları hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmeler etkiledi.



Gram altın, 2.035 Türk Lirası civarında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3.346 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.



Yurt içinde şubat ayı ekonomik güven endeksi ile ocak ayı nihai dış ticaret istatistikleri yer alıyor. Ayrıca ekonomi yönetiminin yurtdışı temasları da takip edilecek.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirecekleri görüşmelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.



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