Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın yatırımcılarının gözü ABD'den gelecek kritik veriye ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.



Ons altın, bugün yüzde 1,6 yükselişle 2.230 dolar civarında işlem gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verileri yatırımcıların odağına yerleşti.



Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.



Gram altın, 2.324 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.816 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün dar bir bantta hareket ederek yüzde 4,2050'ye çıkarken, altının ons fiyatı yüzde 1,7 artışla 2 bin 233 dolardan günü tamamladı.



Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren altının ons fiyatı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 artış kaydetmiş oldu.

