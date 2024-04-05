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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altının ons fiyatı dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla 2 bin 300 doları aşarak rekor yeniledi. 

Ons altın, şu sıralarda 2 bin 281 dolardan işlem görüyor.

Gram ise ons altındaki gerilemeden etkilendi. Gram altın, güne 2 bin 342,14 Türk Lirası civarında başladı. Gram altın en düşük 2 bin 329,65 lira, en yüksek de 2 bin 357,67 lira seviyesi gördü.

Altının gramı, 2 bin 344 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ise 3 bin 814 liradan alıcı buluyor.

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