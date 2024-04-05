Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altının ons fiyatı dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla 2 bin 300 doları aşarak rekor yeniledi.

Ons altın, şu sıralarda 2 bin 281 dolardan işlem görüyor.



Gram altın fiyatları ise ons altındaki gerilemeden etkilendi. Gram altın, güne 2 bin 342,14 Türk Lirası civarında başladı. Gram altın en düşük 2 bin 329,65 lira, en yüksek de 2 bin 357,67 lira seviyesi gördü.

Altının gramı, 2 bin 344 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ise 3 bin 814 liradan alıcı buluyor.