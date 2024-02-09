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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Düğün mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 33 dolar seviyesinde işlem görüyor. 9 Şubat 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Küresel piyasalarda yatay seyretti. Çin piyasalarının kapalı olduğu dönemde doların tüm dünyada güç kazanması altın fiyatlarını dengeledi.

'ın spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 33 dolar seviyesinde işlem gördü. Külçe altın ise hafta içinde şu ana kadar yüzde 0,3 geriledi.

Türkiye'de altın fiyatları dolardaki yükselişin de etkisiyle yeni güne hafif yükselişle başladı.

Gram altın, 2 bin 5 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise 2 bin 279 liradan alıcı buldu.

Dolar endeksi, işsizlik maaş başvuruları verisinin Fed'in erken faiz indirimlerine yönelik beklentiyi azaltmasıyla dün 104 puanın üzerine çıktı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 218 bin ile beklentilerin altında​ açıklandı.

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