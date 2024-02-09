Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Küresel piyasalarda altın fiyatları yatay seyretti. Çin piyasalarının kapalı olduğu dönemde doların tüm dünyada güç kazanması altın fiyatlarını dengeledi.



Altın'ın spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 33 dolar seviyesinde işlem gördü. Külçe altın ise hafta içinde şu ana kadar yüzde 0,3 geriledi.



Türkiye'de altın fiyatları dolardaki yükselişin de etkisiyle yeni güne hafif yükselişle başladı.



Gram altın, 2 bin 5 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise 2 bin 279 liradan alıcı buldu.



Dolar endeksi, işsizlik maaş başvuruları verisinin Fed'in erken faiz indirimlerine yönelik beklentiyi azaltmasıyla dün 104 puanın üzerine çıktı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 218 bin ile beklentilerin altında​ açıklandı.