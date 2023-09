Altın ithalatında ihracatçının önünü açan çözüm

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) üyelerinin, bu ay istisna olmak üzere, her ayın ilk 5 günü bir önceki ayın ihracat verilerini içeren gümrük beyannameleri ile başvurmaları halinde Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası tarafından ihracatçılara ihtiyacı olan altın, uluslararası piyasalarla aynı koşullarda temin edilecek.



MİB'den yapılan açıklamaya göre, hükümetin cari açıkla mücadele kapsamında altın ithalatına kota uygulayarak etkili bir adım attığı ancak kararın yan etkisi olarak üretimde ithalata bağımlı olan mücevher sektöründe işlerin bir anda durduğu aktarıldı.



Açıklamada, altına kota uygulanması nedeniyle iç piyasada altın fiyatları yükselince Türkiye'de üretim yapmak yerine yurt dışında üretilmiş ürünü ithal etmenin daha ucuz bir çözüm haline geldiği belirtilerek, bu kapsamda MİB Başkanı Burak Yakın liderliğinde buluşan sektör temsilcilerinin, hükümetten yetkili isimlerle bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini sunduğu hatırlatıldı.



Sektör temsilcilerinin Ankara'da, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile bir araya geldiği anımsatılan açıklamada, görüşmede, MİB Başkanı Yakın'ın yaptığı sunumda, "mücevher sektörünün küresel rekabet gücünü ve kararın ihracatı nasıl etkileyeceğini" anlattığı kaydedildi.



Açıklamada, sorunun çözümü amacıyla TCMB'nin katkılarıyla seri bir çalışma gerçekleştirildiği ve Ticaret Bakanlığı tarafından Birlik üyelerinin ihracat faaliyetlerinin cari açıkla mücadele kapsamında sekteye uğramaması amacıyla alınan önlemlerin MİB'e iletildiği belirtilerek, "Karara göre, Mücevher İhracatçıları Birliği üyelerinin, 2023 Eylül ayı istisna olmak üzere her ayın ilk 5 günü, bir önceki ayın ihracat verilerini içeren gümrük beyannameleri ile birlikte başvurmaları halinde Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ihracatçılara ihtiyacı olan altını uluslararası piyasalarla aynı koşullarda temin edecek." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MİB Başkanı Burak Yakın, şunları kaydetti:



"Her zaman yakın iş birliği içinde çalışmaktan gurur duyduğumuz hükümetimizin değerli temsilcileri, sayın bakanlar, çok değerli bakan yardımcıları, TCMB Başkanımız Sayın Erkan ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere ekonomi yönetimi konuya hakim bir şekilde bizi anlayarak sorunlarımıza ivedilikle çözüm üretti. Elbette biz işimizi yapıyoruz ancak bugün her ülkede üretim, ihracat destekleniyor, keza ülkemizde de bu konuda çok cesur çalışmalar var. Alınan kararların sektörümüz üzerindeki etkilerini dinleyen, bizlerle birlikte sorunların çözümüne kafa yoran, emek harcayan ekonomi yönetimimize teşekkür ediyoruz. 12 bin yıldır bu topraklarla üretim yapan insanlar üretmeye, istihdam etmeye, ihracata devam edecekler. Türkiye bizimle gurur duyacak."



İKİ BANKAYA YETKİ



Öte yandan, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararların duyurulduğu yazıda, uygulama ile ilgili olarak 2 bankanın yetkilendirildiği belirtildi.



Karara ilişkin yazı şöyle:



"7 Ağustos 2023 tarihinden itibaren uygulanan altına kota konusunda, mücevher ihracatçısı firmaların ham maddeye erişim sıkıntıları ve ons farklarının yükselmesi nedeniyle ihracatçımızın rekabet edemediği gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı nezdinde Birliğimiz koordinasyonuyla yoğun girişimlerde bulunulmuştur. Bu çalışmalarımız sonuç verdi ve ihracatçımıza altın kotasından etkilenmeyeceği şekilde yetkilendirilmiş bankalar üzerinden altın temin edileceği bildirilmiştir.



Buna göre, konuya ilişkin olarak ihracatçı firmaların hammaddeye erişimlerine imkan sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olan Ziraat Bankası AŞ ve Vakıf Katılım Bankası AŞ'ye kota tahsis edilecek, ihracatçı şirketler tarafından söz konusu bankalara ayın ilk 5 iş günü (yalnızca 2023 yılı eylül ayı için ayın ilk 7 iş günü) içerisinde, fiili ihracı bir önceki ay içerisinde (yalnızca 2023 yılı eylül ayı için 7 Ağustos-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında) gerçekleştirilen mücevher ihracatına ilişkin Gümrük Beyannameleri (GB) ile birlikte satın almak istedikleri işlenmemiş altın miktarı tutarını bildirerek başvuruda bulunulacak, talepler ilgili banka tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilecek, ilgili ihracat bedelinin ihracatçı tarafından bahse konu bankaya getirilmesi uygun görülecek, uygulama esaslarının detayları Borsa İstanbul AŞ tarafından ilgili bankalara bildirilecektir."