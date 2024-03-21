Altında yeni rekor | Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 21 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini sabit tutarken, bu yılki faiz indirimlerine ilişkin planını koruyacağına işaret etti.



Fed, politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 5.20-5.25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından haziran ayında faiz indirim beklentileri yükseliş kaydetti.



Yetkililer bu yıl 25 baz puan büyüklüğünde üç faiz indirimine gidileceği yönündeki tahminlerde ise değişikliğe gitmedi.



Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon verilerinin fiyat baskılarının "yüksek" kalmaya devam ettiğini gösterdiğini, ancak enflasyonun kademeli olarak aşağı yönlü hareket ettiği şeklindeki genel gidişatı değiştirmediğini belirtti.



Dolar endeksi, yüzde 0,02 artışla 103.25 seviyesine yükseldi.

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