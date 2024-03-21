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Altında yeni rekor | Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 21 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 200 dolar civarında işlem görüyor. 21 Mart 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altında yeni rekor | Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 21 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları
Fed Başkanı Powell: Enflasyon hala çok yüksek

Fed Başkanı Powell: Enflasyon hala çok yüksek

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fiyatları, Fed'in faiz kararı ve faiz indirimlerine ilişkin açıklamalarının ardından rekor seviyeye yükseldi.

Ons altın spot piyasada, yüzde 0,77 yükselerek 2.203 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.

Gram altın, 2.300 Türk Lirası bandını aşarak rekor kırdı. Çeyrek altın, 3.858 liradan el değiştirdi.

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini sabit tutarken, bu yılki faiz indirimlerine ilişkin planını koruyacağına işaret etti.

Fed, politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 5.20-5.25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından haziran ayında faiz indirim beklentileri yükseliş kaydetti.

Yetkililer bu yıl 25 baz puan büyüklüğünde üç faiz indirimine gidileceği yönündeki tahminlerde ise değişikliğe gitmedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon verilerinin fiyat baskılarının "yüksek" kalmaya devam ettiğini gösterdiğini, ancak enflasyonun kademeli olarak aşağı yönlü hareket ettiği şeklindeki genel gidişatı değiştirmediğini belirtti.

Dolar endeksi, yüzde 0,02 artışla 103.25 seviyesine yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

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