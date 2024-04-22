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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Nisan 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Geçtiğimiz hafta Ortadoğu'daki gerilimin ardından yeni bir rekora imza atmasına attı. Buna bağlı olarak olarak ve fiyatları da yükseldi. Ancak yatırımcıların "güvenli liman"ı altın yeni haftaya düşüş ivmesinde başladı.

Ons altın, bugün 2 bin 370 dolar civarında seyrediyor.

İşte 22 Nisan 2024 güncel tablosu:

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın: 2.485,00

Çeyrek altın: 4.055,00 

Cumhuriyet altını: 16.943,00 liradan satılıyor.

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