Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Geçtiğimiz hafta Ortadoğu'daki gerilimin ardından ons altın yeni bir rekora imza atmasına attı. Buna bağlı olarak olarak gram altın ve çeyrek altın fiyatları da yükseldi. Ancak yatırımcıların "güvenli liman"ı altın yeni haftaya düşüş ivmesinde başladı.

Ons altın, bugün 2 bin 370 dolar civarında seyrediyor.

İşte 22 Nisan 2024 güncel altın fiyatları tablosu:



Güncel altın satış fiyatları



Gram altın: 2.485,00



Çeyrek altın: 4.055,00



Cumhuriyet altını: 16.943,00 liradan satılıyor.