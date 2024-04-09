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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları
Martta en çok külçe altın kazandırdı

Martta en çok külçe altın kazandırdı

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Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Geçtiğimiz hafta hızlı yükselen altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Ons altın 2 bin 300 doların üzerinde kalmaya devam ederken; 2 bin 400 lirayı aştı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 426 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 3 bin 983 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 545 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 345 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

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