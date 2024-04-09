Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Geçtiğimiz hafta hızlı yükselen altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Ons altın 2 bin 300 doların üzerinde kalmaya devam ederken; gram altın 2 bin 400 lirayı aştı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 426 lira seviyesinde bulunuyor.



Çeyrek altın 3 bin 983 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 545 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 345 dolar seviyesinden alıcı buluyor.