Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Ekim 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 990 lira seviyesinde işlem görüyor.



Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 982 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde, 990 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.630 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 640 liradan satılıyor.



Cuma günü yüzde 1,3 azalışla günü 1.644 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yüzde 0,8 artışla 1.657 dolardan işlem görüyor.

ENFLASYON VE RESESYON KAYGILARI PİYASALARI ETKİLİYOR



Analistler, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve resesyon kaygılarıyla küresel piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.



Hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcı fiyatlamalarında etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısına ilişkin 75 baz puanlık faiz artırımı tahminlerinin güçlenip güçlenmeyeceğinin önem arz ettiğini kaydetti.



Analistler, bugünün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu belirterek, merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının yakından izleneceğini vurguladı.



Tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de ön planda olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 doların destek, 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.