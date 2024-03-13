Kuyumcularda altın bulunamıyor

Altına talep patladı, kuyumcularda 24 ayar altın bulmak zorlaştı. Türk halkının en fazla tercih ettiği yatırımın başında altın geliyor. Son haftalarda artan fiyat talebi yükseltti.



Kapalıçarşı'da zaman zaman kuyruklar oluşurken, kuyumcuların 24 ayar altın stokları eridi.



Sektör yetkilileri, yoğun alımlardan dolayı 1, 5 ve 10 gram şeklindeki küçük külçelerin piyasada bulunamadığını belirtti.



Paketli altın darphane tarafından üretiliyor. Bu nedenle daha güvenli bulunuyor. Kesme altın almak istemeyen vatandaşlar kuyumcu kuyumcu dolaşıyor.



Sektör yetkililerine göre bu sorun özellikle Kapalıçarşı'da ve Anadolu'da bazı illerde yaşanıyor.



Altın ithalatına bir süredir kota uygulanıyor. Bu da fiziki altına talebi daha da artırdı.



İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, fiziki altının dünya fiyatlarına göre, kilo başına 3 bin dolar daha pahalı satıldığını belirtiyor.

VİDEO: 24 AYAR ALTIN BULMAK ZORLAŞTI MI?