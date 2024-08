Apple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladı

Apple, Amazon ve Intel, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.



Mali takvimde nisan-haziran dönemini üçüncü çeyrek olarak kabul eden Apple'ın bilançosuna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 5 artışla 85,8 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 81,8 milyar dolar gelir elde etmişti.



Apple'ın bu dönem gelirine ilişkin piyasa beklentisi 84,5 milyar dolardı.



Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 7,9 artarak 21,4 milyar dolara çıktı. Firma, geçen yıl nisan-haziran döneminde 19,9 milyar dolar kar açıklamıştı.



Şirketin hisse başına karı ise bu dönemde 1,26 dolardan 1,40 dolara yükseldi.



Piyasa beklentisi, Apple'ın hisse başına karının 1,35 dolar olacağı yönündeydi.



İPHONE SATIŞLARI AZALDI, İPAD VE MAC SATIŞLARI ARTTI

Bu dönemde Apple'ın iPhone satışlarında düşüş, Mac ve iPad satışlarında ise artış oldu.



iPhone satışlarının tutarı, nisan-haziran döneminde yıllık yüzde 0,9 azalışla 39,3 milyar dolara geriledi. Bu azalışa rağmen iPhone satışlarından sağlanan gelir, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Aynı dönemde iPad satışları yüzde 23,7 artarak 7,2 milyar dolara, Mac satışları yüzde 2,5 artışla 7 milyar dolara çıktı.



AMAZON'UN GELİRİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI



Ülkenin e-ticaret devi Amazon'un bilançosu da şirketin gelirinin bu yılın ikinci çeyreğinde artmasına karşın beklentilerin altında gerçekleştiğini gösterdi.



Amazon'un geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 147,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin geliri, geçen yılın aynı döneminde 134,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.



Amazon'un ikinci çeyrekteki geliri, 148,56 milyar dolar olan piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.



Şirketin net karı da bu dönemde 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Amazon'un net karı, geçen yılın aynı döneminde 6,8 milyar dolar olmuştu.



E-ticaret devinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 65 sent olan hisse başına karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde 1,26 dolara yükseldi.



Amazon'un hisse başına karına ilişkin piyasa beklentisi 1,03 dolardı.



GELİRİ AZALAN INTEL, İŞTEN ÇIKARMAYA GİDECEĞİNİ AÇIKLADI



Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in bilançosu, şirketin gelirinin ikinci çeyrekte azaldığını gösterdi.



Intel'in geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara geriledi. ​​​​​​​Şirket, geçen yılın aynı döneminde 12,9 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Intel'in bu dönemde elde ettiği gelir, piyasa beklentisini karşılamadı. Beklenti, şirketin gelirinin 12,94 milyar dolar olacağı yönündeydi.



Geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,5 milyar dolar net kar açıklayan Intel, bu yılın aynı döneminde 1,6 milyar dolar zarar bildirdi.



Çip üreticisinin hisse başına zararı da aynı dönemde 38 sent oldu. Intel, geçen yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 35 sent kar açıklamıştı.



Intel'in bilanço açıklamasında, personel sayısında yüzde 15'ten fazla azalmaya gitme dahil olmak üzere harcamalarda kapsamlı bir kesintinin uygulanmasının planlandığı belirtildi.