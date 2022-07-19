Apple işe alımları yavaşlatacak

Apple, son dönemde istihdamda temkinli planlamalar yapan ABD'li teknoloji devleri arasına katılarak ülkedeki resesyon endişelerine yönelik gelişmelere yenisini ekledi.



Bloomberg'in haberine göre şirket gelecek yıl için olası ekonomik durgunlukla mücadele edebilmek adına işe alımları yavaşlatmayı ve harcamaları azaltmayı planlıyor.



Kararın şirketin belirsiz zamanlarda daha temkinli olma ihtiyacından kaynaklandığını ve şu aşamada şirket geneline yayılan bir politika olmadığı belirtildi.

Söz konusu kararın şirketteki tüm ekipleri etkilemeyeceği belirtilirken Apple'ın hâlâ agresif bir ürün tanıtım takvimi planladığı ifade edildi.



Şirkette daha önce yapılan planlamalarda bazı ekiplerin yüzde 5-10 arası oranında artırılması öngörülüyordu. Apple, bazı boşalan pozisyonlarda işe alımları da gözden geçirmeyi planlıyor.

HİSSELER DÜŞTÜ



Öte yandan Apple hisseleri haberin etkisiyle eksiye geçerek 1.6 düşüşle 147.6 dolardan işlem gördü. Apple konu ile ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

Dün, dünya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilere paralel gözlemlenen pozitif seyir, Apple'ın gelecek yıl işçi sayısını azaltabileceği ve şirket karlılığının düşebileceğine yönelik haberlerle sekteye uğradı.

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un ana şirketi Meta, Google, Microsoft ve Twitter gibi teknoloji şirketleri de benzer planlamaların yapıldığını duyurmuştu.

TESLA DA İŞTEN ÇIKARMALAR OLMUŞTU



Son dönemde ABD teknoloji devlerinde resesyon endişeleri dolayısıyla temkinli bir istihdam politikasının izleri görülüyordu.



Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da da işten çıkarmalar başladı.



Tesla Inc., California'da elektrikli araç üretimi yapan bir tesisini kapattığı için otopilot ekibinde çalışan yüzlerce işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarılan işçilerin çoğunluğunun saatlik çalışanlar olduğu ifade edildi.



Tesla CEO’su Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda maaşlı personelin yüzde 10'unu azaltma planlarını ana hatlarıyla belirtti.