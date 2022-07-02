Asgari ücret artışıyla hangi ödemeler, ne kadar artacak? (65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, GSS Primi, engelli aylığı ve kıdem tazminatı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen özel programla duyurdu.

Asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu detaylara yer verdi:

"Bakanlığımız talimatımızla komisyonu topladı. Bakanlığımızın görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışmada yeni rakam belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. Devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."

Asgari ücretin 5 bin 500 liraya çıkmasıyla birlikte birçok gelir ve sosyal destek kalemi de arttı.



İşsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri de yükseldi.



İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE ARTIŞ



Günlük işsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık primi esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2 bin 561 lira, en yüksek de 5 bin 123 lira olarak yatırılacak.



65 YAŞ AYLIĞI SINIRI YÜKSELDİ



65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Asgari ücretin artması ile birlikte bu sınır bin 650 liraya çıktı.



Temmuz itibariyle bu sınırın üzerinde kişi başına düşen gelir olduğu için 65 yaş aylığından yararlanamayan kişiler de 65 yaş aylığı almaya başlayabilecekler. 4 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyonla 65 yaş aylığı da yaklaşık yüzde 40 artacak. Bin 84 lira olan bu tutar yaklaşık bin 520 liraya yükselecek.



DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI DA ARTTI



Emekliliği öne çeken doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı. Yeni asgari ücretle en düşük günlük prim 68.9 lira, en yüksek prim ise 520 liraya çıktı.



GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ



Genel Sağlık Sigortası primleri de asgari ücret zammı oranında yükseldi. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor.



SGK, 2022'de GSS primini aylık 150 lira olarak belirlemişti. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte yeni GSS primi 195 lira oldu.



ENGELLİ AYLIĞI



Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı bin 124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı bin 687 lira, engelli yakını aylığı da bin 124 lira oldu.



ZAM ÖNCESİ ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?



Asgari ücrete temmuz zammı öncesi asgari ücret 4 bin 250 TL'ydi. Asgari ücrete ocak ayında yüzde 50,3 oranında zam yapılmıştı.



Devlet, tüm maaşlardan asgari ücret kadar olan kısımda vergi almıyordu. Yeni asgari ücret için de devletin desteği sürüyor.



"KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI YÜZDE 94.60 OLDU"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,



"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibariyle ek %30'luk artış yaparak asgari ücreti 5.500 TL'ye çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı %94.60 oldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA ARTACAK

4 Temmuz'da memurların enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, şu anda 10 bin 595 lira olan kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlenecek.