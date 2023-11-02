Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye vize kolaylığı sözü: Bakan Bolat açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile ilişkiler, otomotiv, emlak ve diğer sektörlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik denetimler hakkında bilgi verdi.



"VİZE KOLAYLIĞI BAŞLAYACAK"



Bolat, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin siyasi diyalog açısından 2019'da durdurduğunu ancak ekonomi ve ticaret noktasında çalışmaların devam ettiğini belirterek göreve geldikten sonra Avrupa Birliği yetkilileriyle 4 temaslarının olduğunu söyledi.



Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yeni dönemde yapıcı, ticaret ağırlıklı, Gümrük Birliği'ndeki sıkıntıları karşılıklı telafi etme iradesi gösteren bir tutum sergilediğine işaret ederek "Görüşmelerde vize konusundaki sıkıntıların aşılması noktasında şikayetleri en üst perdeden dile getirdiğimizde, 'Yeni bir hazırlık içindeyiz ve vize kolaylığı süreci başlatacağız' cevabını aldık." dedi.



"400 MİLYON TL CEZA UYGULANDI"



2023 yılında 9 bin 761 firma ve 44 bin 802 ürüne yönelik denetim gerçekleştirildiğini belirten Bakan Bolat, denetimler sonucu 400 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığını söyledi.



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Bakan Bolat, "İkinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde olması ve ilan yoluyla pazarlanması yıl sonuna kadar yasaklandı. Bu denetimlerde de 67,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Tespit edilen 545 emlak işletmesine 54,5 milyon lira idari para cezası uygulandı." dedi



Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Bolat, gümrüklerde yapılan denetimlerle çok miktarda kaçak eşya ve uyuşturucunun ülkeye girişinin engellendiğini de söyledi.



"8,8 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI"



Bolat, "27 Ekim tarihi itibarıyla tam 19 milyar 100 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdik. Bunun 3,6 milyar lirası, aşagı yukarı 8,8 ton uyuşturucu olmaktadır. Bu da gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır." bilgisini paylaştı.

