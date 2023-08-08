“Schengen vizesi” dolandırıcılığına kafede suçüstü

Şikayetle ilgili olarak sonuç bekleyen A.K.’ye bir kez daha ulaşan Mahmud N. ve Selim N. bu kez 16 bin dolar daha talep etti.

Duruma el koyan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılarla bir kafede buluşma ayarladı.