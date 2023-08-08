“Schengen vizesi” dolandırıcılığına kafede suçüstü

İstanbul’un Fatih ilçesinde mesajlaşma uygulaması üzerinden taşındığı adama 25 bin dolar karşılığında Schengen vizesi çıkarmak için söz veren ve vaadini yerine getirmeyen 2 kişi, ikinci kez istedikleri parayı almak için bekledikleri kafede, polis tarafından gözaltına alındı.

“Schengen vizesi” dolandırıcılığına kafede suçüstü - 1

Fatih’te A.K. isimli adam, Schengen vizesi almak için mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı Mahmud N. ve Selim N. tarafından 25 bin dolar dolandırıldı.

Vize çıkarmak vaadiyle dolandırılan A.K. durumu savcılığa bildirdi.

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“Schengen vizesi” dolandırıcılığına kafede suçüstü - 2

Şikayetle ilgili olarak sonuç bekleyen A.K.’ye bir kez daha ulaşan Mahmud N. ve Selim N. bu kez 16 bin dolar daha talep etti.

Duruma el koyan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılarla bir kafede buluşma ayarladı.

“Schengen vizesi” dolandırıcılığına kafede suçüstü - 3

Şüpheliler kafede polis tarafından yakalandı.

“Schengen vizesi” dolandırıcılığına kafede suçüstü - 4

Emniyetteki işlemleri biten iki kişi, mahkemeye sevk edildi.

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