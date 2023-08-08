“Schengen vizesi” dolandırıcılığına kafede suçüstü
İstanbul’un Fatih ilçesinde mesajlaşma uygulaması üzerinden taşındığı adama 25 bin dolar karşılığında Schengen vizesi çıkarmak için söz veren ve vaadini yerine getirmeyen 2 kişi, ikinci kez istedikleri parayı almak için bekledikleri kafede, polis tarafından gözaltına alındı.
Fatih’te A.K. isimli adam, Schengen vizesi almak için mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı Mahmud N. ve Selim N. tarafından 25 bin dolar dolandırıldı.
Vize çıkarmak vaadiyle dolandırılan A.K. durumu savcılığa bildirdi.