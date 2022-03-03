Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında son iki yılın rekoru kırıldı

Avrupa'da gaz fiyatları 198,5 euroyla son 2 yılın rekorunu kırdı.



Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 165,5 eurodan kapanmıştı.



Bugün megavatsaat başına 180 eurodan açılan kontratların fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 20 yükselerek Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 198,5 euroya çıktı.



Böylece Avrupa'da doğalgaz fiyatları son iki yılın rekor seviyesine ulaştı.



Fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor.

YAPTIRIM GETİRİLME İHTİMALİ DE FİYATLARI ETKİLİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.



Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğalgaz ihracatına yaptırımlar getirilebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.



AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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